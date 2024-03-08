В Минобороны Германии заявили, что ракеты Taurus не решат конфликт на Украине

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Поставки ракет Taurus не решат конфликт на Украине, заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. По его словам, ФРГ не готова передавать такие боевые комплексы Киеву.

"Никто не хочет вводить войска в Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить. Теперь перейдем к другому аспекту – ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действа не решат эту войну", – приводит РИА Новости его слова.

Он объяснил, что Taurus могли бы помочь ВСУ на отдельных участках фронта, однако Берлин не станет "переступать решающую линию".

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве.

По его словам, для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных, однако такой вариант исключен.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение разумным.



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