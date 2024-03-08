В Германии создают проблемы туристам, желающим посетить Россию – СМИ

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Немекцие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются с различными проблемами уже на этапе покупки билета. Об этом сообщает журналист Дирк Энгельхардт в своей статье для Berliner Zeitung.

Публицист привел ответ берлинского турбюро, в котором заявили, что билеты в Россию не продаются "по этическим причинам". По словам Энгельхардта, электронное письмо с ответом также подписали украинским нацистским лозунгом.

Он отметил, что единственным вариантом добраться до России стала поездка на автобусе из польского города Гданьск до Калининграда. Журналист добавил, что он без проблем получил российскую визу и легко забронировал гостиницу в РФ.

Приехав в Россию, Энгельхардт в первую очередь удивился тому, что у каждого в телефоне есть приложение для заказа такси, в связи с чем "ловить" автомобиль на улице больше не нужно.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что проект платежной карты для иностранных туристов запустят в России в полном масштабе до конца текущего года.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала лауреатом III Всероссийской туристической премии (Russian Travel Awards). Город признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха.

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