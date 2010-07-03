Климкина пригласили в Крым к родственникам

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина, чтобы проведать родственников, передает РИА Новости.
Она считает, что так он сможет убедиться в своей неправоте насчет обстановки в регионе. Климкин назвал его "намного худшей версией России". Он отметил, что многие люди там боятся выходить из дома. Кроме того, жителей постоянно вызывают в ФСБ и запугивают, полагает министр. По мнению Климкина, в Крым переселяют многих людей с криминальным прошлым.
Гридчина подчеркнула, что ей странно слышать это от человека, чьи родственники получают медаль за освобождение Крыма.
"Я уверена: и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал... Приглашаем господина Климкина в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте, а мы ему все покажем и расскажем", – сказала она.
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская ответила Климкину, что россияне переезжают в Крым сами, поскольку регион начал возрождаться. Она также посоветовала министру смотреть на проблемы в своей стране.
"Когда исчерпаны все сколько-нибудь разумные аргументы, в ход идет откровенная ересь, рожденная в разгоряченных головах фантазеров от политики. Переселение народов, повороты русла рек и прочая пропагандистская ерунда, – все ставится на кон антироссийской истерии", – заявила депутат.
"Глядите в свою тарелку, господин Климкин, от вашей бандеровской баланды выворачивает уже не только украинский народ. Ее дурной запах постепенно распространяется по всей европейской округе. Еще раз скажу: не завидуйте другим, неприлично это", – заключила Поклонская.
Российский сенатор Алексей Пушков назвал его заявления чушью. Он подчеркнул, что крымчане живут в безопасности благодаря России.
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