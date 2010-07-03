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10:31

Пушков отреагировал на заявление Климкина о "худшей части России"

власть политика

10:31

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "чушью" заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым является "худшей частью России".

Ранее украинский министр заявил, что Крым представляет из себя "худшую часть России". По его словам, многие местные жители попросту "боятся выходить из дома". Климкин также указал, что российские власти якобы переселяют на полуостров десятки тысяч людей разных национальных и религиозных взглядов.


Павел Климкин не первый раз выступает с подобными заявлениями. Ранее глава украинского МИД заявил, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является современная Украина.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что Климкин знает историю, и посоветовал ему заниматься проблема, которые стоят перед Украиной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украинские власти не признали итогов голосования и по-прежнему считают Крым своей территорией.

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