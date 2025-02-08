МИД РФ рассчитывает на помощь Британии в деле нападения на российскую журналистку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сторона рассчитывает, что посольство Британии окажет содействие в расследовании инцидента с журналисткой и толкнувшим ее британским дипломатом. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на портале ведомства.

Ранее в Сети опубликовали видео с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, который набросился на российских журналистов в столичном аэропорту. Они хотели задать вопросы ему и другим британским дипломатам.

"Неоднократно отмечали, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства", – высказалась Захарова.

Внешнеполитическое ведомство РФ направило официальную ноту дипмиссии Соединенного королевства в связи с инцидентом. Теперь МИД ждет, что сотрудники посольства примут участие в процессуальных действиях.

Захарова также призвала диппредставительство оперативно реагировать на обращения правоохранительных органов по факту случившегося и не уклоняться от обязательств.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело после обращения внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, которая пострадала, пытаясь взять интервью у приехавших в Россию британских дипломатов. Расследование по факту этого происшествия ведется по статье "Побои".