Посол Гармонин: РФ ценит порядочность швейцарских властей в отношении российских СМИ

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Россия ценит порядочность швейцарских властей по отношению к российским СМИ и корреспондентам в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

По словам дипломата, Берн занимает в данном вопросе особую позицию и последовательно ее придерживается. Швейцария не запрещает работу российских СМИ на своей территории. Это, уточнил Гармонин, резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют журналистов из РФ "за паспорт с двуглавым орлом".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва будет вынуждена принять ответные меры, если Париж продолжил эскалацию в вопросе СМИ. Она указала, что заявления Франции о якобы притеснениях и небезопасном положении французских журналистов в РФ отражают "традиционную для западного мейнстрима меланхолию". По ее словам, в России никто не ограничивает работу журналистов, не лишает аккредитаций и не арестовывает их банковские счета.