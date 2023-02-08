Политолог осудил заявление Байдена о вине России в проблемах американцев

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Политолог Иван Мезюхо осудил заявление президента США Джозефа Байдена о вине России в проблемах американцев, сообщает RT.

Эксперт заявил, что Байден использует технологию поиска внешнего врага. Мезюхо отметил, что таким образом американский лидер пытается отвести взгляд граждан США от своей неудачной социально-экономической политики. Кроме того, обещания из предвыборной речи "оказались банальным политическим популизмом", подчеркнул спикер.

"Но демократическая общественность, СМИ, подконтрольные демократам, не замечают этого, подыгрывают действующему президенту даже тогда, когда он фактически впадает в политический маразм", – добавил политолог.

Выступая перед конгрессом, Байден заявил, что высокая инфляция в Соединенных Штатах вызвана последствиями пандемии коронавируса и специальной военной операции РФ на Украине.

Глава США заявил, что за более чем 40-летний период уровень инфляции достиг наивысших значений, американцы вынуждены платить "путинский налог" на топливо и продукты.

После этого заявления член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гетц раскритиковал Байдена за слова об ответственности Владимира Путина за проблемы в экономике Соединенных Штатов.



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