Билл Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество – национальный архив США

Фото: TASS:Archive/Чумичев Александр

Национальный архив США рассекретил содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона и первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным из документов, в телефонном разговоре политиков от 23 января 1993 года, Ельцин поздравил Клинтона с инаугурацией через несколько дней после его вступления в должность.

"Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", – заявил в ответ президент США.

В этом разговоре Клинтон подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо работать вместе в сложные для Евразийского континента времена. Именно тогда была достигнута договоренность о первой очной встрече президентов.

Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении дипломата Строба Толботта, который будет оценивать программы сотрудничества Вашингтона и Москвы. Толботт же считал Россию и страны бывшего СССР "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".

Ранее Клинтон раскрыл детали переговоров с Ельциным о расширении НАТО. По словам Клинтона, тогда он спросил Ельцина, действительно ли тот допускает, что Соединенные Штаты могут нанести удар по России, на что экс-президент РФ ответил отрицательно.

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