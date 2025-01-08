Постпред Палестины заявил о готовности страны сотрудничать с администрацией Трампа

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Палестина готова сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, сообщил постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах взаимоотношений с новым американским лидером.

"Мы будем работать со всеми, кто желает и готов сотрудничать с нами, чтобы положить конец этой войне, добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня, спасти жизни людей. И мы готовы выслушать любую разумную точку зрения, которая приблизит нас к этой цели", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Трамп говорил о том, что планирует добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации.

В декабре на переговорах по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС, наблюдался прогресс, утверждают СМИ. Помочь сторонам достичь соглашения стремятся Катар и Египет, а США в это время "интенсивно давят на посредников сверху", заявил источник.

