Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ за прошедшие сутки пресекли шесть попыток ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Кроме того, российские бойцы также пресекли действия двух разведывательных и одной инженерной групп противника, добавил Гордеев.

Ранее солдаты РФ сорвали восемь попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении. ВСУ потеряли на данном направлении более 90 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что расчет гаубицы Д-30 российских войск с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж на купянском направлении, в котором находился командный пункт ВСУ.

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