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Украинская армия израсходует последние боеприпасы уже в ближайший месяц. Об этом заявил французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde.

Бывший военнослужащий отметил, что в данный момент обе стороны конфликта пытаются стабилизировать фронт и нанести стратегические удары, но для этого нужны ресурсы.

Йонг добавил, что у Киева не хватает ни военных, ни моральных сил на то, чтобы продолжать конфликт.

Ранее экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что потери украинских войск с начала конфликта составляют 500 тысяч солдат убитыми и тяжелораненными. По его словам, в месяц потери Киева оцениваются в несколько десятков тысяч военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ему не хватает людей в армии. Он призвал депутатов Верховной Рады отправиться на поле боя.

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