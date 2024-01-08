Глава МИД Японии проводила брифинг в подвале Киева

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава во время визита на Украину проводила брифинг в подвале из-за воздушной тревоги. Об этом сообщают местные издания.

Уточняется, что в пресс-конференции также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Японский дипломат объявила, что Токио внесет в фонд Североатлантического альянса 37 миллионов долларов для передаче Киеву систем для выявления беспилотников.

Ранее сообщалось, что депутаты от трех немецких партий вновь призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить на Украину крылатые ракеты Taurus. Парламентарии утверждают, что самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел территорий РФ, в том числе новых регионов России.

До этого стало известно, что Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине