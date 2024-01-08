Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Харькове на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Украинские СМИ также сообщают о серии взрывов в Одесской области Украины.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Одесской области Украины. Незадолго до этого тревога также была объявлена и в Харьковской области, однако сейчас ее уже отменили.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. Он добавил, что значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов, уточнили в ведомстве.