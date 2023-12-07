Киев запросил у США системы ПРО THAAD, вертолеты Apache и истребители – СМИ

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На Украине запросили у Вашингтона системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом сообщает Reuters.

С подобным запросом представители Минобороны Украины обратились к американским союзникам на закрытом заседании конференции в Вашингтоне.

Помимо упомянутых вооружений, в Киеве также запросили военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву 175 миллионов долларов военной помощи. В очередной пакет вооружения вошли боеприпасы для систем ПВО и стрелкового оружия, РСЗО HIMARS и артиллерии, а также противорадарные ракеты HARM, противотанковые комплексы и другие виды оружия.

Тем не менее американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что этот пакет может быть последним.

Так, в ночь на 7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Этот документ предполагал в том числе выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.

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