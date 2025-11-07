Минюст внес в список иноагентов акциониста Крисевича и политолога Чижова

Фото: TASS/RBC/Екатерина Кузьмина

Петербургский акционист Павел Крисевич и политолог Георгий Чижов внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, Крисевич участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, а также распространял ложные сведения о решениях и политике российских властей. Более того, акционист организовывал и участвовал в публичных политических акциях и перформансах, за что привлекался к административной и уголовной ответственности.

Чижов в качестве автора сотрудничал с интернет-ресурсом, включенным в список иностранных агентов и перечень нежелательных организаций в России. Также он выступает против проведения СВО и руководит организацией, которая помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вместе с ними по аналогичным причинам соответствующий реестр пополнили историк Алексей Уваров, журналист Александр Пичугин, активист Борис Золотаревский и социолог Маргарита Завадская. Туда же были включены проект "Черта" и форум свободной культуры в Европе "СловоНово".

Помимо этого, Минюст выяснил, что Уваров публиковал материалы организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, поддерживает контакты с иноагентами и нежелательными сообществами.

Пичугин, в свою очередь, занимался распространением сведений запрещенных в стране международных неправительственных организаций, а также с помощью своих постов формировал негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ).

Золотаревский и Завадская, помимо прочего, публиковали недостоверные сведения о российской избирательной системе. Кроме того, активист участвовал в мероприятиях, организованных нежелательной на территории РФ иностранной и международной организацией. Социолог же взаимодействует с иностранными агентами и нежелательными организациями.

Чижов, Уваров, Пичугин, Золотаревский и Завадская в настоящее время находятся за рубежом.

Проект "Черта" и Форум свободной культуры в Европе "СловоНово" обвиняются в уже указанных преступлениях. Однако последний также взаимодействует с лицами и организациями, подозреваемыми в экстремистской деятельности или терроризме. Более того, учредителем форума является гражданин, проживающий за границей и включенный в реестр иноагентов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность для иностранных агентов. Если раньше иноагента могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной, то теперь такого гражданина смогут более серьезно наказывать после одного такого нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

