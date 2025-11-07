Штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону начали действовать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России вступил в силу закон, ужесточающий административную ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Госдумы.

В Думе уточнили, что поправки были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, важно наводить порядок в этой сфере и привлекать к ответственности виновных.

Володин также подчеркнул, что в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. В связи с этим он призвал ресурсоснабжающие организации строго и без сбоев исполнять свои обязательства перед потребителями.

Согласно новым нормам, введены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду:



для юридических лиц – до 40 тысяч рублей;

для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.

Володин добавил, что Госдума продолжит держать на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 марта 2026 года будет установлен единый срок оплаты ЖКУ – до 15-го числа каждого месяца. Это изменение не только приведет столичное законодательство в соответствие с федеральным, но и даст жителям дополнительные дни для своевременной оплаты услуг.