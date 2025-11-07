Шойгу выступил за "сибиризацию" России

Фото: kremlin.ru

За "сибиризацию" России давно нужно было взяться, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Красноярск. Его слова передает газета "Ведомости".

Таким образом он отреагировал на идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который предложил включить регион в будущий кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Он обратил внимание, что в Приангарье находятся 11 крупных месторождений с редкими запасами.

Шойгу добавил, что создание сырьевой компонентной базы для лидерства России является целью подобного кластера. Кроме того, проект имеет для страны стратегическое значение и находится на контроле Владимира Путина.

Вместе с тем секретарь Совбеза предложил построить в Сибири город-спутник Саяногорска. По его словам, над этим "надо задуматься" и "что-то делать в этой сфере", так как Саяногорск является базовым местом для бизнеса, а также для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС.

Он подчеркнул, что у города действительно большой потенциал, поскольку в нем есть все необходимое для развития.

"Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска", – цитирует Шойгу ТАСС.

