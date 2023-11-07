ЕК планирует начать переговоры о членстве Украины в ЕС 7 ноября – СМИ

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Еврокомиссия 7 ноября планирует порекомендовать странам Евросоюза начать формальные переговоры о вступлении Украины в сообщество, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, исход для Киева может оказаться положительным при соблюдении ряда условий. Под ними подразумеваются создание прочной и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.

При этом окончательные формулировки еще планируют определить. Заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября.

СМИ ранее, комментируя возможное вступление Украины в ЕС, заявили, что после этого Киев начнет отбирать деньги, предназначенные для беднейших стран. Финансирования могут лишиться Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта.



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