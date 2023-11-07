07 ноября, 14:44Политика
ЕК планирует начать переговоры о членстве Украины в ЕС 7 ноября – СМИ
Фото: 123RF/olgagorovenko
Еврокомиссия 7 ноября планирует порекомендовать странам Евросоюза начать формальные переговоры о вступлении Украины в сообщество, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, исход для Киева может оказаться положительным при соблюдении ряда условий. Под ними подразумеваются создание прочной и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.
При этом окончательные формулировки еще планируют определить. Заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября.
СМИ ранее, комментируя возможное вступление Украины в ЕС, заявили, что после этого Киев начнет отбирать деньги, предназначенные для беднейших стран. Финансирования могут лишиться Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта.
Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года
Читайте также