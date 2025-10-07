Посвященная Путину серебряная медаль презентована в посольстве РФ в Берлине

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Германии"

В посольстве России в Берлине состоялась презентация серебряной медали, посвященной Владимиру Путину, сообщила пресс-служба дипмиссии.

Выпустить такую медаль предложила редакция немецкого журнала Compact. На презентации присутствовали журналисты из России и Германии, политики, общественные деятели и члены берлинского дипкорпуса.

Посол России в Германии Сергей Нечаев поблагодарил редакцию журнала за инициативу и гражданскую позицию, которая была отражена в стремлении способствовать улучшению отношений Москвы и Берлина.

В свою очередь, главный редактор журнала Юрген Эльзессер заявил, что цель данного проекта заключалась в том, чтобы отметить заслуги российского лидера в защите традиционных ценностей и подчеркнуть важность сохранения добрососедских связей между Россией и Германией.

Ранее Путин был награжден медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". Удостоверение ему вручил помощник президента, председатель коллегии Николай Патрушев.

Во время церемонии он отметил, что российский лидер активно помогает флоту. Он также объяснил, что медаль была выдана Путину за большой личный вклад в развитие морского флота России, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.

