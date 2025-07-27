Путин награжден медалью "За верность российскому флоту"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". Удостоверение ему вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время церемонии Патрушев отметил, что российский лидер активно помогает флоту.

"Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас", – сказал он, обратив внимание, что такая медаль еще никому не вручалась.

Патрушев подчеркнул, что медаль была выдана Путину за большой личный вклад в развитие морского флота России, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане.

Ранее Путин заявил, что ударная мощь и боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ) существенно возрастут после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. По его словам, реорганизация произойдет в ближайшие пять лет. В частности, две из пяти пехотных станут дивизиями уже в этом году.

Между тем СМИ писали, что Россия усилилась на Дальнем Востоке, включив в состав Военно-морского флота (ВМФ) подводную лодку "Якутск". Субмарина обладает современными системами шумоподавления, что делает ее одной из самых малозаметных неатомных подводных лодок в мире.

