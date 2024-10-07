Белый дом не подтвердил сведения об участии Бута в поставках оружия хуситам

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Администрация США не может подтвердить достоверность сообщений о том, что российский предприниматель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут якобы причастен к оружейному бизнесу и пытается продать партию вооружений йеменским хуситам.

"Я не могу подтвердить сегодня это сообщение", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подобную статью опубликовало на своем сайте американское издание The Wall Street Journal. В Кремле, в свою очередь, назвали ее фейком или попыткой информационных нападок на российских депутатов.

Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку в сентябре прошлого года. Он отметил, что баллотировался в Заксобрание в связи с тем, что он разбирается в специфике промышленных предприятий региона.