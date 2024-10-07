В Кремле склонны рассматривать как фейк публикацию о попытке Бута продать оружие хуситам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает фейком публикацию западных СМИ о попытке российского бизнесмена, а ныне депутата Госдумы Виктора Бута продать партию оружия йеменским хуситам.

"Скорее мы склоняемся отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", – представитель Кремля.

Он подтвердил, что знаком с этой публикацией американского издания The Wall Street Journal.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил назначить предпринимателя Бута ответственным за авиацию в правительстве РФ.

В сентябре прошлого года Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку. Он отметил, что баллотировался в Заксобрание в связи с тем, что он разбирается в специфике промышленных предприятий региона.