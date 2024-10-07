Депутат ГД Милонов призвал закрыть все гей-клубы в Москве

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В Москве необходимо закрыть все гей-клубы (относится к ЛГБТ, это движение признано в РФ экстремистским и запрещено). С таким предложением в разговоре с телеканалом "360" выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее телеграм-каналы писали, что парламентарий обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить гей-клубы "Центральная станция" и "Три обезьяны". Причиной, предположительно, стала дискредитация ВС РФ. Как рассказали активисты журналистам, артисты "Центральной станции" в платьях и париках шутили про СВО, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и военнослужащих ВДВ.

Милонов отметил, что с просьбой закрыть данные заведения к нему обратились граждане, которые также прислали видео "совершенно негодяйского поведения".

"Я ничего не утверждаю, но прошу проверить. Если подтвердится – закрыть к чертям собачьим. Если видео соответствует действительности, то нужно реагировать на это", – добавил депутат.

До этого Милонов заявил, что мужчинам, которые пользуются знакомствами на одну ночь, следует обратиться в военкомат. По его мнению, через подобные знакомства мужчины хотят показать свои характер и предназначение. Однако он подчеркнул, что речь идет не о всех представителях мужского пола, которые ищут себе пару на сайтах знакомств.