Фото: портал мэра и правительства Москвы

Украинский лидер Владимир Зеленский продал плодородный чернозем страны американской компании BlackRock, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в соцсети Х (ранее Twitter).

"Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство", – добавил Риттер.

Бывший разведчик отметил, что компания BlackRock не разрешает проводить захоронения на своей земле.

Ранее Риттер говорил, что военное давление России может спровоцировать свержение властей Украины, так как ВСУ стали менее боеспособными. Эксперт считает, что ВСУ уже почти разгромлены и не могут продолжать вести боевые действия. Риттер добавил, что в настоящее время именно РФ может выбрать сценарий, по которому завершит украинский конфликт.

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