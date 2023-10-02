Экс-разведчик Риттер заявил, что Украина падет в результате военного давления России

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Военное давление России может спровоцировать свержение украинского правительства, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали менее боеспособными. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на экс-разведчика США Скотта Риттера, который поделился своим мнением в разговоре с блогером Сайрусом Янссеном.

Как он утверждает, Россия, придерживаясь подобной тактики, сможет вызвать политический коллапс на Украине. Однако в таком случае конфликт затянется, но результат будет достигнут.

"России не нужно давить педаль в пол", – добавил Риттер.

При этом, по словам экс-разведчика США, ВСУ уже почти разгромлены и не могут продолжать вести боевые действия. Поэтому сейчас российская сторона может выбрать сценарий, по которому завершит конфликт на Украине.

Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Один из военнопленных заявил, что их выслали на пустые позиции для наблюдения, пообещав направить на этот участок дроны. Но солдаты ВСУ оказались одни, поэтому вскоре их захватили в плен ВС РФ.

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