Токаев подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Седьмого октября 2022 года в центральную избирательную комиссию Республики Казахстан <…> были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан", – сказали в Центризбиркоме.

16 сентября парламент Казахстана принял поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока. Председатель партии Ерлан Кошанов заявил, что депутаты проголосовали единогласно.

До этого Кошанов назвал указанную меру прогрессивной и необходимой нормой. По его словам, введение этого положения позволит заслонить монополию власти и окончательно отойти от "суперпрезидентской формы правления".



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