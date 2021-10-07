В Совфеде отреагировали на слова экс-главы Литвы о развале России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Недоброжелатели России в лице некоторых стран Евросоюза не дождутся ее развала, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса о скором распаде РФ. Об этом сообщает RT.
"С точки зрения развала России: ну они все мечтают о развале России. В ЕС часто говорят, особенно много об этом говорят прибалтийские страны. Ну мы же понимаем, что не дождутся они развала России", – сказал он.
Цеков полагает, что Россия будет лишь усиливаться, поскольку, помимо прочего, в этом заинтересовано подавляющее большинство стран.
"Почему хотят сильную Россию? Потому что Россия ведет себя порядочно. Она защищает страны, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего из-за политики ЕС и американцев", – отметил сенатор.
Как сообщалось, бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым при условии скорого распада России. По его мнению, Россию ждет третий развал, поскольку "все империи имеют свой конец".
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