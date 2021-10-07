В России предложили смягчить наказание за антикоррупционные нарушения

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект документа, который определяет, какие нарушения антикоррупционного законодательства можно считать незначительными и, соответственно, не карать за них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, который также входит в состав комиссии.

"Сразу надо подчеркнуть, что речь идет не о коррупции как таковой, а именно о несоблюдении формальных процедур. Допустим, когда должностное лицо по каким-то объективным причинам не смогло подать вовремя декларацию о доходах и расходах", – объяснил Груздев.

По его словам, около 10 тысяч госслужащих ежегодно сообщают о невозможности предоставить соответствующие сведения вовремя. Обычно к этому относятся критически, среди уважительных причин выделяют разве что развод: сам процесс, из-за которого отношения с супругом могут быть напряженными, или невозможность получить информацию о несовершеннолетнем ребенке от бывшего партнера.

Тем не менее, согласно закону, любая задержка должна караться вплоть до увольнения сотрудника, подчеркнул глава АЮР.

Чтобы избежать несправедливых наказаний, были разработаны более мягкие процедуры: теперь при наличии уважительной причины срок подачи декларации может быть перенесен, однако полностью от этой обязанности законопроект не освобождает.

"Каждый раз будет особо проверяться, были ли у лица объективные и уважительные причины задержки подачи декларации", – отметил Груздев.

Он также добавил, что инициатива правительственной комиссии определяет, какие нарушения считать значительными, а какие нет. В последнем случае наказание может представлять собой профилактическую беседу с чиновником.

Ранее в Тюмени задержали замначальника областного управления ФСИН. Его подозревают в коррупционных преступлениях.

По данным следователей, задержанный с 2015 по 2018 год за взятки помогал предпринимателю заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам, а также обеспечивал беспрепятственную приемку и своевременное перечисление средств. Общая сумма взяток превышает 370 тысяч рублей.

