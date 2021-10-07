Президент Шри-Ланки поручил за месяц расследовать факты из "досье Пандоры"

14:22
Фото: AP Photo/John Angelillo/Pool Photo via AP
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса поручил в течение месяца провести расследование дел граждан, упомянутых в "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня утром президент попросил комиссию по борьбе со взяточничеством и коррупцией расследовать дела всех шри-ланкийцев, упомянутых в "досье Пандоры", и их транзакции и доложить ему в течение месяца", – сказал пресс-секретарь президента Кингсли Ратнаяке.
Такое решение президент страны принял после того, как оппозиция подняла в парламенте вопрос о расследовании упомянутых фактов.
В "досье Пандоры" упоминаются племянница президента Шри-Ланки Нирупама Раджапакса и ее муж Тирукумар Надесан. По информации журналистов, они купили апартаменты в Лондоне и Сиднее через подставные компании, которые использовались для получения выгодных контрактов от иностранных фирм.
В правительстве Шри-Ланки же заявили, что данная пара не имеет политических связей с нынешней правящей коалицией.
"Досье Пандоры" – расследование, в котором участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов конфиденциальных документов.
Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых – экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.
Международный консорциум журналистов-расследователей заявил, что Шакира, живущая в Барселоне с 2011 года, открывала компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании.
Опубликован "Архив Пандоры" об офшорах мировых лидеров и чиновников
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