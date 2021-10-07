Немецкий политолог заявил о поражении Европы из-за "Северного потока – 2"

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Европа потерпела поражение, пытаясь вести борьбу с "Северным потоком – 2". Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило оператору Nord Stream 2 AG о необходимости подтвердить соответствие газопровода всем нормативным требованиям ЕС. В случае появления сомнений регулятор не исключил разбирательства в отношении компании.

По мнению Рара, в Евросоюзе присутствуют лица, намеренно противодействующие российскому проекту. При этом речь не идет о технической стороне.

"Они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком – 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", – объяснил политолог.

В то же время в Европе требуют скорее начать работу "Северного потока – 2" для получения дополнительных объемов газа.

"Это абсурдная ситуация", – сказал Рар.

Эксперт призвал европейских лидеров признать просчеты и протянуть руку России.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода стала заполняться газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.