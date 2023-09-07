МВД заявило, что Австрия не выдаст Украине мужчин призывного возраста

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Австрия не будет вывозить из страны граждан Украины призывного возраста, даже если киевский режим потребует это сделать. Об этом заявил портал Exxpress со ссылкой на представителя МВД страны.

"Это было бы попыткой посягательства на нашу систему предоставления убежища и на наш суверенитет, никто в Австрии на это не пойдет", – сообщили в МВД.

По информации источника, сейчас в стране проживают 14 тысяч годных к службе граждан Украины от 18 до 54 лет, которые зарегистрированы как беженцы. Как утверждает портал, такое количество человек сравнимо с 28 подразделениями ВСУ. В общей сложности в Австрии живет более 101 тысячи беженцев с Украины, из которых 67 тысяч – женщины.

Ранее СМИ сообщили, что власти Варшавы начали выдавать Киеву мужчин, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. Согласно данным польской погранохраны, в Польшу после начала спецоперации на Украине въехали около 2,87 миллиона граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

В ряды ВСУ планируют призвать сотни тысяч украинцев в ближайшие месяцы