Кадыров рассказал об отправке бойцов двух спецподразделений из Чечни в Донбасс

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке чеченских бойцов двух спецподразделений в Донбасс. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа, воины двух элитных специальных подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", – говорится в его публикации.

Как отметил Кадыров, военнослужащие Чеченской Республики с самого начала участвуют в спецоперации на Украине.

"Они самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса. Задачи остаются прежними: нейтрализация украинских нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи", – резюмировал он.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чечне завершается создание второго элитного спецподразделения, которое займется охраной нефтегазового комплекса местного управления Росгвардии. По его словам, это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

