Украина никогда не расплатится с Западом за поставки оружия – Джабаров

Фото: телеграм-канал "Сенатор Джабаров"
Украина никогда не заплатит за поставки оружия от стран Запада. Об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT.
"Во-первых, она на грани банкротства. Во-вторых, непонятно, что завтра будет с Украиной, кто будет ей руководить", – сообщил Джабаров.
Он также отметил, что Германия уже достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера – вооруженных сил немецкого государства.
"Правда, продолжают объемные поставки американцы, но они же видят, что толку никакого нет", – сказал Джабаров.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставляемое Украине от Запада оружие металлоломом. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Ранее стало известно, что Белый дом запросит на вооружение для Украины 11,7 миллиарда долларов. Там добавили, что президент США Джо Байден продолжит поддержку Украины. Финансовая помощь, согласно заявлению, запрашивалась на первый квартал 2023 года.
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