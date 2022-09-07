Устроившая скандал в российском отеле дипломат больше не работает в МИД Норвегии

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Сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, устроившая скандал в одном из российских отелей, больше не работает в МИД Норвегии. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

"Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября. В этот день она, как и планировалось, пополнила ряды пенсионеров", – сказала представитель пресс-службы МИД королевства Тува Ронес Богснес.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также она заявила, что "ненавидит русских" и что "русский народ не достоин уважения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, подчеркнула, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.

