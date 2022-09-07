Медведев назвал Трасс термоядерной русофобкой

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, как и ее предшественник Борис Джонсон, уйдет с поста премьер-министра с позором, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник – лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он назвал Трасс посредственной термоядерной русофобкой, указав на ее некомпетентность и отсутствие элементарных представлений о политике, истории и географии. При этом новый британский премьер говорит о своем желании во всем победить Россию, напомнил зампред Совбеза.

"Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%; рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений", – отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.

Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.

