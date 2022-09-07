Байден обсудил с Трасс угрозы и вызовы от РФ, КНР и Ирана – Белый дом

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Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов, сообщает Белый дом.

В частности, предметом разговора стали поддержка Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для недопущения разработки им собственного ядерного оружия, а также сохранение стабильных поставок энергоносителей, передает РИА Новости.

Ранее занимавшая должность генерального прокурора Англии и Уэльса Суэлла Браверман назначена министром внутренних дел в кабинете нового премьера. Бен Уоллес находящийся на должности министра обороны Британии сохранил свой пост в правительстве.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.

Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.