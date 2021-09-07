Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна в любом месте. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что благодаря дистанционному электронному голосованию воспользоваться своим избирательным правом смогут даже те, кто оказался за пределами планеты. Так, заявку уже подал космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.