ГД рассмотрит запрет на строительство многоэтажек в местах с дефицитом инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил на рассмотрение нижней палате парламента законопроект о запрете строительства многоэтажных домов в регионах, где нет дорог, коммунальных сетей и социальных объектов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

Согласно законопроекту, это правило может быть введено в тех регионах, где дефицит необходимой инфраструктуры превышает 50%. Следить за соблюдением данного условия будут федеральные центры, а выдавать разрешение на строительство – местные власти.

Авторы законопроекта хотят добиться более ответственного подхода к возведению жилых домов.

"Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей", – пояснил Гусев.

Ранее в России предложили сформировать единый цифровой реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки.

На сегодняшний день в России, предварительно, более двух миллионов таких граждан. В их числе инвалиды, молодые семьи, ветераны. Единый реестр поможет повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании соцпомощи, считают эксперты.

