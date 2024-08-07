Эксперт Артамонов: США не против войны в Европе

Фото: depositphotos/eabff

США не хотят продолжения конфликта на Украине, при этом были бы не против войны в Европе, сообщил военный и международный эксперт Александр Артамонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он напомнил, что Штаты являются коммерческой державой и на сегодняшний день укомплектованы оборонными заказами на ближайшие пять лет, причем в основном из Европы.

"США живут войной и будут ее генерировать, расширять", – подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США и НАТО разрабатывают новый план против России. Он сказал, что цель заключается в адаптации подхода НАТО к действующим реалиям, сохранив при этом задачу, согласно которой Украина должна "победить" в конфликте.

Именно для этого Альянсу нужны изменения, чтобы помочь киевскому режиму. Также, по словам О'Брайена, необходимо, чтобы страны G7 оперативно направили Киеву все замороженные активы РФ.