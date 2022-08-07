Литовская делегация прибыла на Тайвань

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Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД острова.

"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита", – сообщили в ведомстве.

МИД Тайваня подчеркнул, что визит литовских представителей направлен на укрепление стратегического сотрудничества, а также посвящен развитию деловых связей сторон.

По сведениям Центрального информационного агентства Тайваня, делегация из Литвы встретится с министерством транспорта острова и осмотрит производство электробусов.

В ноябре 2021 года в Литве открылось представительство Тайваня. В ответ на это Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенного в делах, а также ограничил импорт товаров из страны.

Визит литовской делегации происходит на фоне обострение ситуации в регионе из-за поездки на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на остров 2 августа. По приезде Пелоси заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.