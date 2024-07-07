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Экс-замглавы МО РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Экс-заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла распространявшиеся в ряде СМИ слухи о том, что она якобы уехала из России. В данный момент она находится в Москве.
"Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все (слухи. – Прим. ред.) – неправда", – цитирует Шевцову ТАСС.
Татьяна Шевцова наряду с Николаем Панковым, Русланом Цаликовым и генералом Павлом Поповым были освобождены от должности заместителей главы Минобороны в середине июня.
На должность первого замминистра обороны президентским указом был назначен Леонид Горнин, а заместителями главы МО – Павел Фрадков, Олег Савельев и Анна Цивилева.