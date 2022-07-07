Сенатор раскритиковал власти Болгарии за блокировку счетов посольства РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заблокировав счета российского посольства, Болгария простилась с правилами приличий и здравым смыслом, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"София продолжает изумлять. <...> В чем дело, друзья? Перед кем выслуживаетесь? Не пора ли принять освежающий душ?" – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя решение Болгарии о высылке российских дипломатов и блокировку средств на счетах российского посольства в республике, заявил, что Москва не должна оставлять подобные действия без жесткого ответа.

Накануне исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев уведомил о блокировке крупного долларового перевода на счет посольства РФ в стране. Он подчеркнул, что София не предпринимала активных действий в данном случае, поскольку блокировка наступила автоматически в соответствии с санкциями Евросоюза.

В конце июня премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов. По его мнению, они якобы работали на спецслужбы и использовали дипломатическую деятельность как прикрытие.