США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

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В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне достигнута договоренность о создании рабочих групп по денуклеаризации Северной Кореи.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, кроме вопросов, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, Помпео обсудил с северокорейскими коллегами тему репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Госсекретарь США прилетел в Пхеньян в пятницу, 6 июля, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон будет стремиться к "существенному" ядерному разоружению Северной Кореи в течение следующих двух лет.

В июне 2018 года главы США и КНДР провели в Сингапуре первый в истории саммит. По итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали меморандум, пообещав кардинальные перемены в отношениях двух стран. Лидеры договорились как можно скорее реализовывать достигнутое в Сингапуре соглашение о денуклиаризации Корейского полуострова.

Несмотря на успешную встречу двух лидеров, в конце июня президент США принял решение продлить срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Ограничения будут продлены еще на один год.