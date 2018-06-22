Трамп продлил односторонние санкции США в отношении КНДР

22 июня 2018, 18:51
Фото: ТАСС/Emily Molli
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Ограничения будут продлены еще на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Срок действия предыдущих санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп постановил продлить их еще на год, ссылаясь на сохранение "режима чрезвычайного положения применительно к Северной Корее", говорится в уведомлении главы американской администрации, направленном Конгрессу США.
В сообщении идет речь о сохранении многочисленных ограничительных мер, которые вводились в основном указами президента США Барака Обамы в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015 года, марте 2016 года, а также распоряжением действующего президента Дональда Трампа от сентября 2017 года. Ограничения предусматривают, в частности, блокирование ряда замороженных активов КНДР.
Во время встречи в Сингапуре Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын приняли соглашение об обязательной денуклиризации Корейского полуострова. По итогам переговоров оба лидера пообещали кардинальные перемены в отношениях двух стран.
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