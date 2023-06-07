Совфед одобрил денонсацию договора о совместном использовании Азовского моря

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает ТАСС.

"В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", – говорится в документе.

Отмечается, что соответствующий законопроект ранее внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Думские депутаты одобрили инициативу российского лидера.

Как уточнили в сопроводительной записке, после принятия в состав России четырех новых регионов берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только РФ.