Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

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Думские депутаты одобрили закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, после принятия в состав России четырех новых регионов появилась новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Их берега отныне принадлежат только РФ, говорится в документе.

В этой связи, считают в Госдуме, украинская сторона потеряла статус прибрежной страны в отношении этих акваторий. В материалах указано, что из-за этого появилась необходимость прекращения договора.

О том, что Владимир Путин инициировал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе, стало известно 24 мая. Российский лидер внес его в нижнюю палату парламента.

Договор был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и украинским экс-президентом Леонидом Кучмой. Соглашение состояло из пяти пунктов, один из которых уточняет, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.