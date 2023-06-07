Патрушев примет участие во встречах по линии СБ РФ и Белоруссии в Минске

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев примет участие в мероприятиях по линии Советов безопасности России и Белоруссии, а также в заседании комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ. Оба мероприятия пройдут в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Так, в среду, 7 июня, состоятся российско-белорусские консультации касательно линии Совбезов с участием министерств и ведомств двух государств. В этот же день Партушев проведет переговоры с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

На следующий день, 8 июня, пройдет заседание комитета секретарей СБ стран ОДКБ. В этом году в организации председательствует Белоруссия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин точно выступит на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Пескова, выступление является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических ориентиров России.