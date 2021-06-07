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Политика

15:55

Эксперт оценил заявление Блинкена об отношениях России и США

политика

Фото: AP/Evelyn Hockstein/Pool

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил заявление госсекретаря Энтони Блинкена об отношениях США и РФ полемикой с противниками встречи двух государственных лидеров. Об этом сообщает RT.

Как отметил специалист, в Вашингтоне придерживаются антироссийской политики и в то же время лидер страны планирует встречу с Путиным.

"Как-то нужно объяснить такие несуразности, которые возникают в американской политике. Поэтому возникают подобные заявления Блинкена, и они будут еще. Для США и России важны подобного рода встречи, несмотря на всю пропагандистскую риторику, которая льется из Вашингтона мутным потоком, и все обвинения, которые идут в отношении России", – заявил Шаповалов.

По мнению эксперта, заявление Блинкена об "агрессии" России представляет собой один из видов информационной атаки, а сама суть высказывания направлена и на американцев, и на европейских союзников США.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне готовы к диалогу с Российской Федерацией, если власти последней откажутся от курса своей политики.

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