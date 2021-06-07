Пушков прокомментировал слова Байдена о России

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Сенатор Алексей Пушков оценил заявления президента США Джо Байдена о дальнейших взаимоотношениях с Россией. Об этом российский политик написал в своем Twitter.

Накануне Байден сообщил, что США не стремятся к конфликту с Россией. Американский лидер также отмечал, что Соединенные Штаты заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

В ответ Пушков выразил мнение, что американские власти делают попытки припугнуть Россию возможными ответными жесткими действиями.

"А в остальном хотят "стабильных отношений", – отметил Пушков.

Сенатор также обратил внимание, что Байден не сообщил, продолжат ли власти США угрожать интересам РФ

"А в этом суть", – подчеркнул российский политик.

Статья Байдена в «Ваш.пост» не cодержит ничего нового. Москву пытаются припугнуть жесткими действиями США в случае, если она «нанесёт ущерб» их интересам. А в остальном хотят «стабильных отношений». Но Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. А в этом суть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2021

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил ответными мерами на агрессивные действия России. При этом он также заявлял, что американские власти хотят выстроить стабильные и предсказуемые отношения с РФ.