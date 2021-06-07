Блинкен пригрозил ответными мерами на агрессивные действия России

Фото: depositphotos/izanbar

США ответят на любые действия России, которые посчитают агрессивными. С таким заявлением выступил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Мы дали ясно понять: если Москва будет действовать безрассудно в отношении нас и наших союзников, мы примем меры", – сказал Блинкен в интервью Axios.

В то же время Блинкен подчеркнул, что американские власти хотят выстроить стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что американская сторона не стремится к конфликту с Россией. Он отмечал, что провел откровенный телефонный разговор с Владимиром Путиным.

До этого Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории. Госсекретарь США также выражал мнение, что американским властям и частному сектору стоит укрепить защиту от нападений хакеров.